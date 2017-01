Les faucheurs de chaises s'attaquent aux abribus

Le 31 décembre, les militants de Bizi ! sont parvenus à ouvrir de force les faces publicitaires de l'entreprise JCDecaux de plusieurs abribus de Bayonne pour y disposer leurs affiches de soutien à Jon Palais. Sur celles-ci, ils donnent rendez-vous aux Bayonnais le 9 janvier prochain, à Dax, pour le procès du militant de Bizi !, cofondateur d'Alternatiba et de l'ANV-COP 21.



Jon Palais sera jugé pour le "vol en réunion" de 14 chaises d'une agence de la BNP-Paribas de Paris, un fait qui s'est déroulé en octobre 2015. L'objectif, avec cette action, était d'attirer l'attention sur le rôle des banques dans l'évasion fiscale. Mais pour ce fauchage de chaises, le militant risque cinq ans de prison. Il pourra compter sur l'avocate et député européenne Eva Joly pour le défendre le jour du procès.



Depuis la notification du procès en juin 2016, une première pour les faucheurs de chaises, Bizi ! appelle à la mobilisation. Les dernières actions de l'association ont été menées le 12 décembre dernier dans les agences de la banque BNP Paribas de Bayonne, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz.