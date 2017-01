Le saumon, pomme de discorde entre pêcheurs ?

"Personne ne bouge, tempête Olivier Briard, président de l'AAPPMA de la Nivelle Côte basque. Nous avons envoyé deux courriers, en 2014 et 2015, à la préfecture maritime de l'Atlantique et à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. A ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse de la part des autorités !"

Olivier Briard est inquiet : au fil de ces dernières années, le nombre de saumons migrateurs qui remontent la Nivelle s'amenuise. Un coup dur aux investissement humains et financiers depuis qu'un plan de sauvegarde avait été amorcé dès 1976 sur le fleuve. A cette époque, le saumon qui y fraie va mal; sa population est en chute libre, au bord de l’extinction. Quand on les compte, à peine treize individus remontent dans les eaux du fleuve.

Entre deux pics

C’est sous la houlette du pôle d'hydrobiologie de l'Inra de St-Pée sur Nivelle que l'espèce va être observée. Pour restaurer les effectifs, les acteurs du plan n’hésitent pas à développer l’alevinage, attachent un soin particulier à réhabiliter les frayères… Le saumon de l’Atlantique reprend du poil de la bête dans la Nivelle où il revient se reproduire naturellement.

En 1993, les comptages explosent les compteurs : pas moins de 500 poissons ! Et "en 1995, on a arrêté l’alevinage" commente Olivier Briard. Les saumons semblent désormais pouvoir se débrouiller seuls : il n’y a plus besoin d’intervention humaine. Et pour s’en assurer, les experts poursuivent leurs observations. Une décennie passe et bon an mal, les poissons maintiennent leur retour dans le fleuve basque.

Après un nouveau pic en 2002 - on compte plus de 400 saumons remontant cette année -, la population de ce grand migrateur fait une chute libre : une centaine de sujets à peine y sont observés en 2003. Le début d’une nouvelle ère : les effectifs qui remontent chaque année sont bien en-dessous des statistiques entre 1984 et 2002. En fait, ils ont été amputés de moitié.

Les raisons de cet inversement de tendance ? Le président de l’AAPPMA en a bien une idée. Dans la baie de Saint-Jean de Luz, des pêcheurs professionnels sont dans sa ligne de mire. Leurs filets seraient un rempart dans lesquels les saumons iraient se fourrer. Captures qui seraient ensuite commercialisées. Or ces prélèvements mettraient en danger la conservation de cette espèce migratrice dans la Nivelle pour laquelle quelque 350 000 euros sont dépensés chaque année.

Personne sur la ligne

En 2014, Olivier Briard prend sa plume et demande au préfet maritime de Brest de réaliser des contrôles en baie de Saint-Jean de Luz. Son courrier reste sans réponse. Rebelote en 2015. Cette fois-ci, il alourdit le dossier de nouvelles pièces complémentaires à charge sur le sujet. En plus, les filets seraient posés dans la bande des 300 mètres le long du rivage à des heures interdites du 1er juin au 30 septembre. Et de pointer du doigt l’utilisation de filets droits - et des bons le pêches traditionnelles locales (casier ou sennes tournantes pour le « peïta »). Les services de l’Etat restent encore et toujours muets.

"Tout le travail fait en amont pour la sauvegarde du saumon dans la Nivelle est mis à mal, commente Olivier Briard. Toutes les communes de la vallée se sont battues pour la qualité des eaux…" Sans oublier les répercussions sur la pêche de loisirs sur le fleuve qui engendre quelque 500 000 euros de retombées sur la vallée.

"La pêche de tous les poissons est autorisée dans la baie de Saint-Jean de Luz, rappelle Serge Larzabal, président du Comité Interdépartemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CIDPMEM) des Pyrénées-Atlantiques et Landes. Mais il n’y a pas de pêche ciblée sur le saumon. Alors de là à dire que des pêcheurs professionnels sont responsables de la baisse de la population de saumons remontant la Nivelle, c’est un raccourci." Et d’évoquer d’éventuelles autres raisons environnementales à ce déclin : qualité des eaux…

Afin de mesurer l’impact de cette pêche professionnelle dans la baie, un compromis a été trouvé en fin d'année. "Le représentant de l'Inra était à notre réunion" remarque Serge Larzabal.

Le pêcheur incriminé notera noir sur blanc ses prises de saumon dans la baie sur l’année 2017. "Nous avons édité un document spécial pour se faire, explique Serge Larzabal. Car les statistiques de prises que remplissent les pêcheurs professionnels ne sont pas aussi précises. Quand ils les remplissent, ce sont sur des documents qui intègrent tout le carré de l’Adour. On s’est donné l’année 2017 pour connaître ainsi les prélèvements précis."