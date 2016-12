Grèce : Les deux activistes basques libérés sous caution

Les deux activistes basques, qui ont souhaité dénoncer la politique migratoire européenne par un acte de désobéissance civile, était entendus aujourd'hui devant un juge grec. Ils ont été libérés sous caution pour 2000 euros et disposent de 12 jours pour s'acquitter de la somme. La date du procès pour "complicité à l'immigration clandestine" n'est pas encore connue.

Une fois sortis, Mikel Zuloaga et Begoña Huarte ont annoncé ne pas vouloir s'arrêter là. "Maintenant, nous ne sommes plus sous le feu des projecteurs. L'important, ce sont les réfugiés". Ils avaient été interpellés mardi avec huit jeunes réfugiés cachés à bord de leur camping-car. Ils souhaitaient rallier l'Italie puis le Pays Basque. Leur geste -une action humanitaire et non un trafic d'êtres humains- ils l'ont commenté dans une vidéo diffusée mercredi sur les réseaux sociaux.