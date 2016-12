Elections TPE : le vote est ouvert

Depuis ce vendredi matin, les élections TPE sont officiellement lancées. Après un report, les électeurs, salariés de très petites entreprises et employés à domicile, ont quinze jours pour mettre leur bulletin dans l'urne afin d'élire le syndicat qui les représenteront. Il s’agit d’un scrutin sur sigle et régional.

Ces élections intéressent plus de 4,5 millions de votants sur le territoire français. Parmi lesquels trois millions de salariés de TPE et un million d'employés de particuliers. Chacun a reçu dans sa boîte à lettres personnelle tous les informations nécessaires pour passer à l'acte : explications du ministère du travail qui organise le vote, les programmes des syndicats qui se présentent dans leur région...

Les électeurs ont le choix des armes pour voter. Par voie électronique ou postale. Par Internet, ils ont reçu leurs codes de connexion. Par courrier, ils ont dores et déjà bulletin de vote et enveloppe pré-timbrée. Ne reste qu'à la poster s'ils choisissent ce mode de transmission.

Trois enjeux

Instaurées pour la première fois en 2012, ces élections avaient mobilisé tout juste 10,38 % de la population salariée concernée cette année-là à l'échelon de l'Hexagone. Dans l'ancienne Région Aquitaine, le taux de participation avait gagné un grand point, avec 11,44 % de votants sur 244 930 inscrits. En trio de tête la CGT avec 30,89 % des votes, suivie par la CFDT (18,70 %) et FO (14,87 %). Le syndicat Lab avait remporté 2,35 % des suffrages exprimés.

Pour cette seconde édition, le scrutin régional s'appuie sur les nouvelles régions créées au 1er janvier 2016. Dans la Nouvelle Aquitaine, ce sont donc 406 000 salariés de TPE et employés de particuliers qui pourront s'exprimer. Et ce sont vingt-trois organisations syndicales qui se présentent devant eux. Vingt-deux à titre national, un seul à titre régional, Lab.

Ces nouvelles élections TPE 2016 présentent un triple enjeu. Tout d'abord, comme en 2012, elles participeront à la mesure de l'audience nationale des syndicats. Les résultats qui seront dévoilés le 3 février prochain viendront s'ajouter à ceux des autres élections professionnelles dans les entreprises de plus de 11 salariés (entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016) et dans les chambres départementales d'agriculture de janvier 2013.

C'est en fonction de cette audience syndicale que les différents syndicats pèseront, d'un poids lourd ou léger, sur l’élaboration des conventions collectives (temps de travail, rémunération, formation, congés…),à la gestion de nombreux organismes (sécurité sociale, assurance chômage et organismes paritaires) et aux concertations et négociations nationales avec l’État sur les grandes réformes sociales.

Désignation des conseillers prudhommaux

Ensuite, ces élections 2016, et c'est un tournant, contribuent désormais aussi à désigner leurs conseillers prud’hommes et leurs représentants dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) créés par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi. Des commissions constituées exclusivement pour les TPE.

C'est en juillet prochain que ces commissions paritaires régionales interprofessionnelles seront mises en place dans chaque région. Elles ont pour objectif d'informer les salariés et employés de particuliers sur leurs conditions de travail et de les conseiller. Elles pourront aussi faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles aux salariés. Y siègeront dix représentants issus des syndicats de salariés et dix autres des instances patronales.

Enfin troisième enjeu : le vote contribuera à la désignation des conseillers prudhommales du collège salarié - jusqu'à présent ces derniers étaient élus directement. .

Les élections TPE 2016 seront clôturées le 13 janvier prochain – jusqu'au 20 janvier pour les territoires d'outre-mer. Il faudra donc attendre le 3 février pour que les résultats, tant au niveau national que régional soit connus. Ce n'est qu'ensuite que les représentants des CPRI et les conseillers prudhommaux seront désignés.

Dans le cadre des conseillers prudhommaux, à partir de 2017, un calendrier précis des opérations sera fixé dans un arrêté à paraître. Les conseillers du collège des salariés seront nommés conjointement par le ministre de la justice, et le ministre chargé du travail sur proposition des organisations syndicales pour une durée de quatre ans, calquée sur la durée d'un cycle de mesure de l'audience syndicale. Le nombre de conseillers par organisation syndicale se fera proportionnellement au nombre des suffrages obtenus, par chaque organisation, dans le cadre de la mesure de l'audience syndicale.