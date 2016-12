Du grain à moudre spécial ETA

La célèbre émission de débats de France Culture "Du grain à moudre" aura pour thème ce jeudi "à quoi sert encore ETA ?". Une fois passée la maladresse de la question- la marque de fabrique de l'émission est de "prendre des angles surprenants"- force est de constater que l'opération de Louhossoa a indéniablement jeté un coup de projecteur sur le processus de paix au Pays Basque.

Autour d'Hervé Gardette pour en débattre l'espagnoliste Barbara Loyer, professeur à l’Institut Français de Géopolitique de l’Université Paris 8, auteure de "L'Espagne en crise(s), Une géopolitique au XXIe siècle" (Armand Colin) et Bixente Vrignon adjoint au rédacteur en chef de France Bleu Pays Basque et auteur de deux ouvrages sur le mouvement abertzale du Pays Basque Nord aux éditions Gatuzain, "une simple existence sentimentale" pour les années 1968-1978 et "Les années oubliées" pour les années 1978-1988. Quant au troisième intervenant, il n'est autre que Michel Tubiana, président honoraire de la Ligue des droits de l'homme et un des trois initiateurs de l'opération de Louhossoa.

Du grain à moudre ce 29 décembre, de 18h20 à 19heures. Disponible en réécoute sur le site de France Culture.