Deux Basques interpellés pour transport de réfugiés

Mikel Zuloaga et Begoña Huarte, deux Basques du Sud, ont été interpellés mardi en Grèce avec huit jeunes réfugiés cachés à bord de leur camping-car. Ils souhaitaient rallier l'Italie puis le Pays Basque. Leur geste -une action humanitaire et non un trafic d'êtres humains- ils l'ont commenté dans une vidéo diffusée mercredi sur les réseaux sociaux.

"Nous déclarons publiquement avoir transporté illégalement des réfugiés. Nous déclarons que nous assumons les conséquences de cette initiative car nous refusons de collaborer avec cette barbarie comparable à d'autres grandes exterminations de l'Histoire". Ils y expliquent également que leur action était sans but lucratif, autofinancé par divers mouvements sociaux, et reposait sur la solidarité humaine et la dénonciation politique.

La plateforme Ongi Etorri Errefuxiatuak (Bienvenue aux refugiés, en basque), a laquelle ils appartiennent, a expliqué qu’il s’agissait d’une initiative solidaire visant à dénoncer la politique migratoire européenne. Une pétition a été lancée et a déjà dépassé les 10 000 signatures. Au Pays Basque Sud, les mobilisations de soutien sont nombreuses avec des slogans tels que "la solidarité n'est pas un crime".

De son côté, le ministère public grec les accuse de complicité d'immigration illégale et estime qu'ils constituent une menace grave pour l'intégrité des réfugiés. Ils ont comparu aujourd'hui devant le juge, mais la séance a été suspendue à la demande de la défense.

Quant au Gouvernement basque et à la Communauté forale de Navarre, ils ont indiqué comprendre leur motivation mais ne pas partager la méthode choisie.