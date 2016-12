2016, le re-nouveau

L’année 2016 aura été particulièrement intense. Elle a débuté avec la consultation des conseillers municipaux sur la création d’une intercommunalité unique pour les 158 communes du Pays Basque Nord. Un exercice pédagogique et démocratique salutaire qui détermina la future organisation du territoire et mit sur la table l’existence institutionnelle d’un Pays Basque.

Finalement, la Communauté d’agglomération du Pays Basque a été créée avec le soutien de la majorité des élus. Chacun aura ses raisons, certains seront plus convaincus que d’autres, mais le fait est qu’ils ont décidé de penser l’avenir ensemble, de façon solidaire. Même les récalcitrants, certains en tout cas, ont pris un siège dans le train, en première classe de préférence. Et puis, il y a ceux qui ont présenté des recours jusqu’à la fin. Dorénavant, ils représenteront une minorité qui nie l’existence de ce territoire avec ses spécificités au nom d’une France une et indivisible, alors même que l’idée d’un EPCI unique émane de l’Etat.

Cette année aura également été celles des mobilisations contre la loi Travail. Outre les classiques manifestations, des actions de terrain auront apporté un souffle nouveau à l’action syndicale. Avec une union de circonstance entre plusieurs confédérations qui augure une collaboration durable. Du moins, au niveau local, car vu sous le prisme jacobin, revendiquer les droits des travailleurs du Pays Basque remet en question les principes de la République.

Finalement, les tribunaux auront donné raison au syndicat LAB, autorisé ainsi à participer aux élections professionelles dans les TPE. La CGT subira probablement les conséquences de ce qui a été vécu, au sein même de sa base, comme un acharnement judiciaire. Au Pays Basque, cela aura permis de clarifier les choses et de rompre avec des pratiques d'un autre temps. Ici, la majorité des cégétistes locaux voient leur avenir dans la lutte, main dans la main avec le syndicat basque.

Décidément, 2016 aura été l'année de la solidarité. Alors que les pays de l'Union européenne craignaient de raviver les relents xénophobes de leurs populations et refusaient d'accueillir des réfugiés fuyant la guerre et la faim, à Baigorri, les portes et les esprits se sont ouverts l'hiver dernier. Une expérience courte mais forte de sens. Dans cette terre où des familles fuyant les guerres carlistes, la guerre civile espagnole, la faim, au Portugal, au Maroc ou ailleurs, ont trouvé asile, les choses pouvaient-elles se passer autrement ?

Cette question résonne encore en cette fin d'année, au lendemain de l'initiative prise par des personnalités reconnues pour neutraliser une partie de l'arsenal d'ETA, réaction au blocage des deux Etats dans la résolution du conflit. Certains élus comme le maire de Ciboure n'ont pas été à la hauteur de ce tournant enclenché par une poignée de personnes mais qui a entraîné la société basque dans sa diversité. Ils ont dit ne pas être prêts à oublier alors qu'il leur était justement demandé à chacun de venir avec son histoire, son vécu, et bien sûr sa part de responsabilité. Ils ont confondu trait définitif et trait d'union.

Après les images de l'opération policière de Louhossoa, nous retiendrons la photo prise sur le parvis de la sous-préfecture. Des sourires et des accolades qui en disent long sur le chemin parcouru, dans lequel se retrouvent à présent près de 600 élus. Le troisième instantané qui aura marqué les esprits a été pris à Bilbo. Il relate le rapprochement de représentants de la gauche abertzale et du PNV (centre nationaliste) pour porter pour la première fois un discours commun sur le désarmement. Une invitation adressée aux Etats espagnol et français et aux gouvernements de Navarre et de Gasteiz. L'avenir nous dira si cette photo marque vraiment un virage dans la résolution du conflit ou s'il n'est que mirage.