Les métaphores du vélo

"C'est la première fois que cette pièce de Joël Jouanneau, Dernier rayon, est jouée en basque, commente Txomin Héguy, comédien et traducteur au sein de la compagnie le Théâtre des Chimères. Nous n'avions pas pu boucler le budget pour la présenter en français. Nous avons pu le faire en euskara grâce à Mugalariak dans le cadre de Donostia 2016."

Pour fil conducteur d'Azken Itzulia, Dernier rayon, deux vélos qui cheminent dans la montagne. Ils montent et descendent les cols et les vallées. Côte à côte, un ancien, Aldébaran, un vétéran de la petite reine, et un jeune garçon arrivé au village on ne sait d'où. A chaque coup de pédale, à chaque arrêt et au fil de la roue qui tourne, l'ancien Aldébaran apprend à son jeune acolyte les rudiments du cyclisme : assurer le train, prendre le relais, s'abriter du vent, se ravitailler… Et il lui transmet ce que la vie et la nature lui ont appris.

Médiation culturelle

La course à bicyclette ne deviendrait-elle pas ainsi une initiation d'un mentor à son disciple ? Un passage à témoin où chacun est acteur : l'enfant devra prendre son destin à main. Fort de la transmission de son aîné.

L'adaptation de cette pièce théâtrale est au coeur d'un projet plus vaste, orchestré entre le Théâtre des Chimères, la Communauté de communes Errobi, la Communauté d'agglomération Sud Pays Basque et Donostia 2016. Ces acteurs de la culture ont construit autour un programme de médiation hors temps scolaire. Programme dont le bouquet final se déploiera le dimanche 19 février prochain à Ainhoa.

Cet après-midi là, une balade à vélo ponctuée de courts arrêts contés, d'anectodes sur le cyclisme une rencontre avec l'auteur… pour clôturer à 17 heures sur la réprésentation publique d'Azken Itzulia.

Pour préparer cette journée dominicale, les protagonistes du projet ont rassemblé des enfants et des adultes autour d'échanges intergénérationnels en basque et en français, sur la thématique du vélo, la transmission, l'apprentissage de la vie par l'effort, la relation à la nature...

Témoigner, transmettre

Depuis le 8 novembre dernier, les artistes rencontrent ainsi les groupes encore ouverts à qui veut y participer, au Pays Basque Nord et Sud. "Je me régale", confie Txomin Héguy. Les groupes seront invités à participer à la journée du 19 février prochain.

Ce n'est pas le seul déploiement géographique du projet sur le territoire. De fait le Théâtre des Chimères est allé de résidence en résidence pour préparer sa pièce nouvelle. A la fabrique d'Hameka d'Errobi pour concevoir le décor, au centre culturel Lugartiz à Donostia, avec la Scène de pays Baxe Nafaroa ...

"Nous avons rencontré la peña des géants de la croute, explique Filgi Claverie, responsable du pôle culturel à Errobi. Cette peña est férue de cyclisme. Par son biais, nous espérons accueillir Marcel Quéheille, le seul cycliste du Pays Basque Nord qui a gagné une étape du Tour de France en 1959." Un témoignage qui in fine se fera transmission…

Et Patxi Belly, responsable du pôle culture au sein de l'ASPB d'annoncer déjà la suite donnée : "le spectacle continuera de tourner, sur Errobi, à Saint-Palais, Hendaye, et Lugaritz les 30 et 31 mars prochain."