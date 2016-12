Biarritz : un accouchement dans la douleur

La délibération fut retirée de l'ordre du jour du précédent conseil. Biarritz aura ainsi attendu le 28 décembre pour désigner ses quatre futurs conseillers communautaires à la future agglo Pays Basque, en plus des sept qui siégaient à l'Acba*. Les heureux élus sont Guillaume Barucq, Maialen Etcheverry, Patrick Destizon et Jean-Benoît Saint-Cricq.

Trois listes différentes ont été présentées, une pour l'opposition, qui s'entendit sur Jean-Benoît Saint-Cricq et deux pour la majorité. Jusqu'au bout en effet, celle-ci n'est pas parvenue à trouver un accord et Patrick Destizon a donc proposé une liste dissidente**. Et là où certains y voient les stigmates d'une majorité divisée, il évoque "l'expression d'une majorité plurielle et non un acte de défiance".

En matière de démocratie, chacun voit midi à sa porte

Selon lui, le choix le plus démocratique aurait été celui des trois conseillers supplémentaires, fléchés lors des dernières élections municipales en 2014. C'est également l'avis de François Amigorena, les deux faisant justement partie de ces conseillers fléchés avec Stéphanie Ricord. Une logique que ne partage pas Michel Veunac.

Le maire de la Ville a d'ailleurs pris le soin d'expliquer que cette règle n'était pas reprise dans les consignes du préfet pour ce scrutin. En coulisses, certains confient qu'il ne voulait en aucun cas voir François Amigorena, électron libre de la majorité depuis les dernières départementales siéger au sein du futur grand ensemble et que Guillaume Barucq avait en outre mis sa démission dans la balance.

Pas de conseiller pour le groupe de Guy Lafite

Ce dernier dément en précisant néanmoins qu'"il était inconcevable qu'[il] ne soit pas désigné en tant qu'adjoint à l'environnement". Il salue dès lors une décision pertinente de la part du maire qui "a veillé à ce que toutes les sensibilités soient représentées et a fait un choix par compétence". Maialen Etcheverry pour la langue basque et Eric Bonnamy pour la mobilité, complétaient en effet sa liste.

Le grand perdant est finalement Guy Lafite, qui a d'ailleurs demandé une interruption de séance. Aucun membre de son groupe ne figure parmi les conseillers supplémentaires.

* Michel Veunac, Guy Lafite, Nathalie Motsch, Jocelyne Castaignède, Max Brisson, Peio Claverie et Ghislaine Haye

** Patrick Destizon, Anne Pinatel, Edouard Chazouillères

*** Guillaume Barucq, Maialen Etcheverry, Eric Bonnamy, Stéphanie Ricord