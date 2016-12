Jacques Saint-Martin est décédé vendredi à l'âge de 92 ans. "C'était un honnête homme au sens noble du terme", se souvient Antxon Lafont, directeur général de la CCI sous sa présidence de 1973 à 1985. "Il pensait continuellement à son pays".

Parmi ses combats, le département Pays Basque et la lutte contre la LGV, pour laquelle il avait monté le cercle de Burruntz. "Il était également très sensible au patrimoine immatériel", souligne Antxon Lafont. Le duo fut en effet à l'origine de l'école d'ingénieurs Estia, initialement Institut du logiciel et des systèmes.

"Il a eu cette intuition là avant les autres, souligne Jean-Roch Guiresse, premier directeur de l'établissement. Lui rend hommage à un homme de réseaux, pour qui les frontières n'existaient pas et également à un caractère bien trempé. Nombreuses furent notamment ses prises de bec avec l'ancien maire de Bayonne, Henri Grenet.

"Il a été l'architecte des relations entre Pays Basque Sud et Pays Basque Nord", appuie Antxon Lafont. A l'époque pourtant, c'était aller contre les intentions des élus locaux pour qui le transfrontalier se résumait aux fêtes de Pampelune et à la damborrada de Donostia, s'amuse-t-il.

Ses obsèques seront célébrées vendredi à 14h30 à l'Eglise Saint-Martin de Biarritz.