Des jeunes s'enchaînent en soutien aux prisonniers basques

Huit jeunes du collectif Ernai du Pays Basque Sud et six d'Aitzina du Pays Basque Nord se sont respectivement enchaînés par le cou aux grilles du palais de Justice de Paris et de l'administration pénitentiaire de Madrid à l'aide de cadenas de vélo en U.

Ils ont ainsi voulu exprimer leur indignation envers le traitement des prisonniers basques et apporter leur soutien au Collectif des prisonniers politiques basques (EPPK). Reprenant tour à tour la chanson Kalera kalera, actuel hymne en faveur des prisonniers basques et le slogan " Les prisonniers en lutte, nous aussi", ils ont dénoncé les mesures de dispersion et le maintien en prison des prisonniers gravement malades.

A paris, la police est actuellement sur place et a arrêté le porte-parole d'Aitzina Aitor Servier.

Madril eta Pariseko espetxe erakundeetan hainbat gazte kateatu dira euskal preso politikoen #GazteokZuekin pic.twitter.com/TE8tAD6AT0

— Topatu (@topatu_eus) 27 décembre 2016