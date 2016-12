Des bus pour la marche en faveur de Didier Aguerre

Une marche est organisée ce 31 décembre à la prison de Lannemezan en faveur de Didier Aguerre, incarcéré depuis 2001. Condamné à une peine de dix-huit ans de prison, Didier Aguerre est actuellement détenu à la prison de Lannemezan.

Le collectif de soutien qui s'est constitué autour du détenu originaire de Pagole, a lancé plusieurs actions cette année sous le thème Didier, 15 urte preso. Aski da ! Atera dezagun (Didier, 15 ans en prison. Ça suffit ! Sortons le !, en basque).

Pour Lannemezan, trois départs de bus sont annoncés. Le premier partira de Pausu à 8 heures et passera à Bayonne à 9 heures place St André. Pour réserver sa place, tel : 06 73 02 18 62. Le second partira de Donibane Garazi à 9 heures, passera à Larzabal à 9h15 puis Donapaleu à 9h30 (Réservation au 06 73 34 40 17. Enfin le troisième bus sera affrété d'Hegolalde pour un départ dans doute d'Ursubil (plus de précisions dans les jours à venir).

Les bus arriveront à Lannemezan vers 11 heures où plusieurs animations sont prévues. Ils repartiront vers leur destination d'origine à 16 heures.