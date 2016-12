Har Eman, l'avenir transfrontalier se joue demain

"Je crois que si la coopération n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer, s'est exclamé José Antonio Santano Clavero, maire d'Irun. Vous allez vers une agglomération plus grande. J'espère que notre collaboration continuera avec cette nouvelle entité." Si ces derniers mois, l'édile s'était posé la question de l'avenir des liens transfrontaliers déjà tissés avec Hendaye et l'Agglomération sud Pays Basque, ses doutes ont depuis été levés.

"Tous les élus que nous avons rencontrés nous ont dit que cet engagement allait se maintenir", a-t-il poursuivi. Un engagement que la nouvelle agglomération Pays Basque devrait porter car elle prendra la compétence transfrontalière. Et c'est justement pour préparer cet avenir, qu'à la veille de sa disparition, l'agglo sud pays Basque a organisé Har Eman.

Har Eman. Prendre et donner. Se rencontrer pour construire une ambition sans frontière. Le 14 décembre dernier, l'ASPB a mobilisé son siège pour accueillir élus, techniciens, chefs d'entreprise, acteurs de la société civile, étudiants et lycéens de toutes les intercommunalités du Pays Basque Nord pour y réfléchir. Des intercommunalités qui, au 1er janvier prochain, fonderont en une seule.

Convaincre

Pour mieux tenir son bâton de pèlerin, l'ASPB avait ce jour-là organisé un parcours ludique dans les arcanes de son siège. Parcours décomposé en quatre expositions où elle a exposé, noir sur blanc, photos à la clefs, les réalisations transfrontalières passées avec ses partenaires du sud. L'occasion de tirer un bilan à mi-parcours de sa stratégie transfrontalière 2014-2020.

C'est en 2012 que l'ASPA a conçu sa stratégie transfrontalière autour de quatre axes principaux : agir en faveur d'un développement durable sur le territoire transfrontalier, co-construire un territoire transfrontalier facilitateur d'échanges, valoriser les spécificités naturelles et culturelles pour une conscience commune des richesses transfrontalières et enfin assurer un ancrage durable de a population active sur le territoire transfrontalier.

Mais bien avant 2012, l'agglo avait commencé à tisser sa toile avec ses voisins. Réseau connecté d'assainissement entre les ventas de Dantxaria et la station d'Ainhoa dès 2009, a rappelé Peyuco Duhart, président de l'ASPB en préambule de Har Eman avant d'égrainer les dernières réalisations et prochaines actions dont les citoyens d'un territoire sans frontière profitent ou profiteront : le projet économique Innov Mugabe, les voies cyclables d'Eder Bidea… Au total ce sont 22 actions autofinancées et 15 subventionnées que l'agglo et ses partenaires ont portées.

Une ambition transfrontalière

Outre les réalisations de l'ASPB, Har Eman a décliné les partenariats développés entre d'autres collectivités de part et d'autres des Pyrénées et de la Bidassoa atour de quatre tables rondes. Et les initiatives ne manquent pas. L'occasion pour leurs représentants d'exposer leurs démarches et les résultats obtenus et pour le public de réagir.

En initiant cette rencontre, l'ASPB a voulu qu'elle "serve de levier pour un co-développement durable et transférable de projets transfrontaliers, s'adaptant et évoluant, pour être au plus près des réalistés d'une cohésion territoriale réflechie au quotidien."

"Cette journée n'est pas pour éteindre la lumière et donner les clefs, a espéré Peyuco Duhart. Mais que cette ambition transfrontalière continue sur un autre territoire qui demain comptera près de 300 00 habitants."