Acba : les transports de la discorde

Dans un droit de réponse envoyé après la parution de notre article "Transdev passe à l'offensive" jeudi dernier, Claude Olive, le président du syndicat des transports de l'agglomération bayonnaise précise que "l'offre proposée par la société Keolis prévoit bien l'accélération du cadencement de 15 à 10 minutes aux heures de pointe sur la ligne concernant Boucau et Tarnos"

Pour Régis Lefebvre, collaborateur de la société Transdev, une telle affirmation aurait clairement pu faire basculer le vote des élus de Boucau et Tarnos, ce critère étant essentiel pour eux. Or, Transdev fait valoir une pièce fournie par Keolis à l'audience du référé qui indique que l'offre est bel et bien de 15 minutes.

"Un engagement oral non budgété n'a aucune valeur dans un marché public", poursuit Régis Lefebvre. "Il y aura forcément une hausse de coût soit pour l'usager, soit pour le contribuable. Cela veut aussi dire qu'il y eu iniquité de traitement entre Keolis et Transdev".

Jean-René Etchegaray, ancien président et actuel membre du syndicat, indique que les documents conclusifs de l'appel d'offres ne font aucunement mention d'un passage à 10 minutes en heures de pointe. "Claude Olive se trompe quand il affirme cela", déclare-t-il, alors que lui était favorable à Transdev.

Cependant, pour l'ensemble des élus, avec la décision du tribunal, le dossier est désormais clos. Transdev annonce de son côté réfléchir à une nouvelle action en justice.

Ci dessous, l'intégralité du droit de réponse de Claude Olive :