La langue basque investit la sphère publique

"La langue basque ne doit pas être simplement scolaire, elle doit aussi entrer dans tous les secteurs d'usage : commerces, médias, services publics…" souligne Mathieu Bergé, président de l'OPLB, Office publique de la langue basque. C'est justement l'un des objectifs des contrats de progrès que signe l'office avec les communes et leurs communautés de communes. Le but : proposer aux habitants l'accès à des services publics bilingues.

En cette fin d'année, ce sont trois nouveaux contrats de progrès qui ont été paraphés. Avec trois nouvelles communes qui vont intégrer progressivement le basque au sein de leurs services : Ascain, Saint-Jean-de-Luz et Tardets. Le trio rejoint ainsi les rangs des dix autres villes déjà engagées sur cette voie.

"Avec trois agents, nous sommes la commune avec le plus faible effectif à entrer dans cette démarche, souligne Arnaud Villeneuve, maire de Tardets. Mais ce n'est pas une raison pour rester à l'écart : nous accueillons tous les services et les commerces de la Haute Soule et 3000 personnes passent chaque jour à Tardets." D'où le passage à une signalétique bilingue, la traduction de certains documents et la formation d'une personne, volontaire pour apprendre le basque, à un poste clef au sein de la mairie.

Et le maire de Tardets de rappeler : "Dans les villages ruraux, la langue est essentielle pour les personnes âgées. Essentielle à la vie quotidienne de tous." Le contrat de progrès signé entre les trois partenaires, Tardets, communauté de communes de Soule/Xiberoa et OPLB, s’appuie sur une enveloppe annuelle globale 4 380 euros. Une enveloppe alimentée pour un quart par l’OPLB, 42% la ville et 33% par la communauté de communes.

Du côté d’Ascain, ce sont 14 600 euros qui seront engagés chaque année entre 2017 et 2023. "Onze agents de quatre services ciblés seront sur ces cinq ans concernés par une formation professionnelle à la langue basque" explique Gorka Taberna qui n’a pas manqué de rappeler qu’Ascain avait bien en amont de ce contrat déjà travaillé pour la diffusion de la langue basque sur son territoire.

A Ascain aussi, "le contrat de progrès intègre la traduction des supports de travail utilisés au quotidien dans les services." Et Gorka Taberna d’évoquer l’espoir porté par la création de l’EPCI pour que l’Euskara se développe encore plus dans la société civile.

Effort financier partagé

Chaque année, dix agents de huit services prioritaires à Saint-Jean-de-Luz apprendront l’Euskara. Des services qui, à l’instar des deux autres communes de Tardets et Ascain, sont en lien direct avec le public : service communication, affaires sociales, fêtes et cérémonie, affaires sportives, jardin botanique, état civil et accueil, service culture, médiathèque et relations extérieurs. A la clef de cette formation, un budget global annuel de 26 950 euros jusqu’à 2023. Au terme du plan de formation, sur les 42 agents, 18 seront en mesure de rendre un service bilingue aux usagers de la mairie. Ici aussi, 2000 autres euros seront consacrés à la traduction de documents officiels.

L’effort financier de ce dernier contrat est porté par les trois partenaires que sont l’OPLB (25%), la Ville (33,33%) et l’agglo Sud Pays Basque (41,67%). "Les intercommunalités sont un moteur pour trouver de plus en plus de locuteurs" souligne Peyuco Duhart, président de l’Agglomération Sud Pays Basque qui s’est réjoui de la création d’un grand service de langue basque au sein du futur EPCI.

Espoir partagé par Allande Socarros, vice-président de la communauté de communes Soule/Xiberoa qui compte sur l'EPCI pour porter aussi l'usage du Souletin.

"Certaines communes, comme Bayonne, Biarritz ou Hendaye, ont intégré la compétence de la langue basque et créé un service dédié. En prenant cette compétence, le futur EPCI devra laisser à ces dernières la possibilité de la garder en leur sein" pointe du doigt Mathieu Bergé qui termine ses dernières semaines de mandat présidentielle au sein de l’OPLB.

Et de rappeler que cette compétence langue basque ne concernera pas qu’un seul service mais doit s'appuyer sur une transversabilité. Les transports par exemple, compétence de la future Agglomération Pays Basque, ne devront pas échapper à une politique bi-linguistique.