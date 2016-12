Lab contre le travail le dimanche

Le syndicat LAB ne fléchit pas : il s’est lancé dans une nouvelle campagne contre la généralisation du travail le dimanche et les jours fériés. Une campagne qui intervient à la veille des élections TPE.

Rien ne vaut les interventions de terrain, même le dimanche. Après plusieurs actions le 11 novembre dernier autour de Saint-Palais, Lab a réitéré son appel à la mobilisation ce dimanche 18 décembre devant Carrefour d’Amendeuix, Intermarché à Saint-Pée-sur-Nivelle et Carrefour et Intersport à Saint-Jean-de-luz.

Double objectif

Selon le syndicat, "généraliser le travail dominical (plus de 4 millions de salarié(e)s concerné(e)s et de plus en plus de dérogations) reviendrait à banaliser ce jour et à faire passer la logique du commerce avant la dimension conviviale et familiale."

La campagne orchestrée par le syndicat a un double objectif : "dénoncer la précarité de nombreux salariés" d’un côté, "prendre la défense des petits commerces de proximité, autres grandes victimes de ces ouvertures dominicales des grandes surfaces" de l'autre côté.