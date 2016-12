La majorité syndicale et politique interpelle les Etats sur le désarmement

Des représentants d'EH Bildu, du PNV, de Podemos Nafarroa, Podemos Donostia, Geroa Bai, Antikapitalistak Euskadi, ELA, LAB, Steilas, ESK et du mouvement social agricole Etxalde sont apparus ensemble ce matin du 22 décembre, à Bilbo, pour une lecture des évènements de Louhossoa. On a pu ainsi voir à la même table Arnaldo Otegi d'EH Bildu et Andoni Ortuzar du PNV. A leur côté, Ainhoa Etxaide (LAB) et Adolfo Muñoz "Txiki" (ELA). Une photo inhabituelle pour une déclaration inédite.

Dans un communiqué en quatre points ils se sont d'abord félicités de la libération de Béatrice Molle-Haran, Michel Berhocoirigoin, Michel Bergouignan, Stéphane Etchegaray "Etxe" et "Txetx" Etcheverry. Mettant en avant "l'engagement de centaines d'élus, responsables institutionnels et la mobilisation sociale qui a eu lieu, expliquant en grande partie ce résultat".

Dans un second point, ils réclament que les Gouvernements espagnols et français assument leurs responsabilités et "aident ensemble à un désarmement ordonné, contrôlé, sûr et transparent, selon les standards internationaux appliqués dans les cas similaires".

Ils rappellent ensuite la nécessité d'avoir des "instruments de vérification indépendants" telle que la Commission internationale de vérification, "reconnue par les institutions, partis et organisations représentatives de la société basque".

De plus, ces acteurs font le pari que le Gouvernement de Gasteiz et le Gouvernement navarrais "vu leurs compétences en matière de sécurité" puissent "contribuer à ce que le désarmement se déroule avec succès".

Ils ajoutent également que les parlementaires de Gasteiz et Iruñea et la future agglomération du Pays Basque Nord "doivent avoir la possibilité d'effectuer un suivi de ce processus".